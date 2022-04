47% de réduction sur une webcam Logitech conçue pour le stream Twitch

Logitech est une marque réputée pour la qualité de ses périphériques tech. Claviers, souris mais aussi webcam : il en existe pour tout le monde et pour tout usage. La StreamCam est une webcam optimisée pour le streaming et l'enregistrement de vidéo. Elle est compatible avec de nombreux logiciels de montage et de retouche, dispose d'un objectif en verre de qualité supérieure et d'une connexion USB-C pour un débit ultra rapide.

Elle est en ce moment à seulement 84,99€ chez Amazon, au lieu de 159€. Avec bien entendu la livraison gratuite en 24h en plus si vous êtes membre Prime. Ce qui fait que dès demain vous pouvez commencer votre carrière de YouTuber et de Twitcher avec du matériel de qualité signé Logitech.