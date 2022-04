La liseuse Kindle d'Amazon à un prix très agressif

La Kindle d'Amazon est plus qu'une simple liseuse. Outre le fait de pouvoir transporter plein de livres, elle retient votre progression dans chacun d'entre eux. Ainsi, vous pouvez passer de l'un à l'autre et reprendre là où vous en étiez. Vous bloquez sur un mot ? Il suffit de cliquer dessus pour faire apparaître sa définition. Une phrase vous plaît ? Vous pouvez la surligner et mettre un signet afin de la retrouver dans le livre.

Vous pouvez acheter vos eBooks au format MOBI directement sur le site Amazon depuis un PC, ou via la boutique dans la Kindle. Pour cela il faut bien entendu que l'appareil soit connecté en WiFi. En plus de ça, ce modèle de Kindle dispose d'un rétroéclairage frontal. Vous pouvez adapté celui-ci en fonction de l'endroit où vous lisez. Et surtout : vous pouvez lire de nuit/dans l'obscurité sans avoir besoin d'une source de lumière.

L'écran fait 6" de diagonale. Quant à l'autonomie de la Kindle, vous en avez pour au moins 3 à 4 semaines avec une seule charge. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter de trouver une prise lorsque vous partez en voyage, c'est un appareil des plus autonomes !