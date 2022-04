Echo Dot, Echo Show : Amazon enchaîne les offres sur ses appareils connectés

La 4ème génération d'Echo Dot change de look et passe du galet à la sphère, toujours recouverte de tissu maillé. Plus grande, avec un meilleur son, elle affiche également l'heure en surface, ce qui en fait un réveil matin idéal. Le halo de lumière est toujours présent et il y a des touches physiques afin de contrôler le volume.

Une enceinte Echo Dot 4 avec Alexa coûte, seule, 59,99€. Mais en ce moment vous pouvez en profiter pour 29,99€ l'une. Et si vous mettez le code 2ECHODOT4 avant de payer, vous allez en recevoir deux pour 49,98€, soit moins que le prix d'une.

C'est l'idéal pour se monter un petit circuit stéréo à bas prix ou pour équiper sa maison en appareils connectés. Grâce à l'Echo Dot 4, vous allez pouvoir allumer/éteindre les lumières, entre autre. Et contrôler toute votre maison à la voix.