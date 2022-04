Souris Asus Rog : une offre immanquable chez Amazon !

Direction Amazon pour bénéficier de cette remise immédiate à hauteur de -50% sur cette fameuse souris ASUS ROG Keris. Nous reviendrons sur ses spécificités techniques plus tard car arrêtons-nous dans un premier temps sur les modalités en vigueur chez Amazon. La livraison à domicile ou en point retrait restera gratuite dans tous les cas de figure. Le paiement en quatre fois est possible dès 75 € d'achat et la garantie est valable pendant deux ans.