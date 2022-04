Cette souris gamer Razer est presque à moitié prix

Cette offre presque à moitié prix d'Amazon s'intéresse donc à une souris gamer sans fil de Razer, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle Basilisk X Hyperspeed. Comme beaucoup de produits de la marque, cette souris bénéficie du capteur optique avancé 5G Razer pour assurer d'excellentes performances et une haute précision. En termes de vitesse et d'accélération, la souris promet au maximum respectivement 450 IPS et 40G.

La technologie sans fil HyperSpeed de Razer est également là pour assurer une latence minimale qui n'a pas à rougir des souris filaires. La connection en Bluetooth double mode permet en plus d'assurer d'excellentes performances une belle économie de sa batterie Lithium-Ion, qui promet une autonomie impressionnante de 450 heures (285 heures sans).

Nonobstant cette grande autonomie, la Basilisk X HyperSpeed se montre hautement endurante avec des clics mécaniques assurant rapidité et précision jusqu'à 50 millions de clics. Sur tout son pourtour, la souris peut compter sur six boutons programmables via Razer Synapse 3, lui permettant de s'adapter à tous les usages et tous les types de jeux. La molette crantée n'est pas en reste et assure un défilement de grande précision.

Tout ceci est proposé dans un écrin tout de noir vêtu au design particulièrement classe et sportif, tout en restant compact. Comptez en effet 80 grammes pour des dimensions de 13 x 6 x 4,2 cm. Compte tenu de la disposition de ses boutons, cette souris s'adresse cependant aux gamers droitiers.