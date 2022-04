Idéale pour les sportifs, cette montre connectée Amazfit chute à moins de 35€

L'Amazfit Bip U est un appareil qui vous propose un large écran 1,43 pouces HD couleur, afin de voir vos notifications reçues sur votre smartphone comme vos derniers messages, mais aussi de suivre d'un coup d'oeil votre progression au cours de la journée. Et évidemment de regarder l'heure grâce à la large collection de cadrans proposée lors du premier démarrage par le constructeur.

La montre connectée est également équipée de plusieurs capteurs santé, notamment un capteur de fréquence cardiaque mais aussi un dispositif permettant d'analyser l'oxygénation de votre sang en temps réel. La montre connectée vous accompagne également la nuit grâce à son mode de suivi du sommeil qui chaque matin vous donnera des informations sur la qualité de votre repos. Elle peut enfin analyser votre stress pour vous proposer de vous détendre quelques minutes avant de reprendre cette journée du bon pied.

Pour les plus sportifs, l'Amazfit Bip U propose le suivi complet de plus de 60 activités sportives, dont les plus classiques comme la course à pied, la marche ou le vélo mais aussi les sports nautiques grâce à une résistance jusqu'à 50 mètres en immersion dans l'eau.

L'autonomie enfin est un point crucial sur ces petits appareils. L'Amazfit Bip U vous offre 9 jours d'activité sur une seule charge. Pas besoin de recharger votre montre tous les jours et de l'oublier une fois sur deux sur son chargeur, elle vous accompagne partout, du matin au soir et même plus.