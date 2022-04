L'excellente webcam Logitech StreamCam tombe à un prix jamais vu chez Amazon

Il est temps d'offrir un stockage plus conséquent à votre PlayStation 5. En effet, la console peut rapidement crouler sous une quantité de jeux démentielle. Et à moins de supprimer les logiciels au fur et à mesure, on arrive vite à court de gigas. Heureusement, il existe des périphériques pour améliorer les choses. C'est le cas du SSD Samsung 980 Pro 1 To qui est vendu à 156,40 €.