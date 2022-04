Top 10 des offres immanquables pour les ventes flash de Printemps Amazon

Le premier produit de notre sélection est un smartphone de la marque chinoise Xiaomi qui perd 100€ sur son prix global. Aujourd'hui il passe donc de 369,90€ à 269,90€, ce qui est plus que convenable pour un téléphone offrant de la 5G. Il tourne ave 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne qu'il est possible d'étendre jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD.

Son processeur est un Qualcomm Snapdragon 778G qui permet d'afficher du 2400 x 1080 pixels en 90 Hz max sur son écran OLED de 6,55". Sa batterie de

4250 mAh compatible charge rapide 33W offre une solide autonomie de plus d'une journée avec un rechargement en 1h seulement. Enfin, il dispose d'un triple capteur arrière de 64 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx pour des vidéos en 4K à 30 images/seconde. Et 20 Mpx pour les selfies.