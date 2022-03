Logitech POP Keys : le clavier sans fil personnalisable perd 35€ !

Le clavier Logitech POP Keys dispose de 4 touches de raccourci pour les émojis. Et il est livré avec neuf touches que vous pouvez changer à l'envie. Afin de paramétrer les émojis correspondantes aux touches, vous allez devoir télécharger et installer le logiciel Logitech Options. Ce dernier permet de tout paramétrer, mettre à jour le micrologiciel du clavier ou encore de consulter le niveau de batterie.

Les touches du clavier sont mécaniques avec des switch TTC Brown. Le look et le feeling font penser aux anciennes machines à écrire. Il faut un certain temps pour s'y faire, mais le plaisir d'utilisation est là, autant que celui des yeux. En optant pour le POP Keys vous aurez donc un clavier sans fil original et confortable avec des fonctions inédites et des couleurs hors du commun.