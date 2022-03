Amazon et Apple s'attaquent au prix des iPhone 12, iPhone 12 Mini et iPhone 13

Apple a également retravaillé la qualité des deux capteurs et arrières et du capteur avant de 12 MP chacun pour faire de l'iPhone 13 l'un des meilleurs smartphones pour faire des vidéos et filmer jusqu'en 4K à 60 ips. Le résultat peut aisément être sauvegardé et gardé à portée de main grâce aux 256 Go de stockage inclus. Pour ensuite écouteur le son de votre contenu facilement, une paire d'EarPods est incluse dans le lot.

Autre mini révolution, l'endurance de l'iPhone 13, avec une batterie de 3240 mAh, contre 2250 mAh pour l'iPhone 12 Mini par exemple, est améliorée. Apple considère que vous pouvez obtenir jusqu'à 19 heures de lecture vidéo entre deux charges par exemple. Sa compatibilité avec la charge rapide 20W et MagSafe 15W est à souligner. Comme l'iPhone 12 et 12 Mini, l'iPhone 13 vous accompagne dans de nombreuses circonstances grâce à sa norme IP68, et obtient un excellent 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .