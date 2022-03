Ryzen 9 5900X, l'un des processeurs AMD les plus puissants à prix canon

L'AMD Ryzen 9 5900X bénéficie de la puissance de ses 12 cœurs, 24 threads et son GameCache de 70Mo pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Sa fréquence de base est de 3,7GHz et peut monter en mode boost à 4,8GHz. Le TDP est de 105W et il est compatible avec les chipset carte mère AMD B550 et AMD X570.

Bien entendu pour en tirer pleinement partie il faut une configuration complète qui tienne la route. N'hésitez pas à lui accoler une carte graphique puissante, si possible dans les dernières RTX de chez Nvidia, même si elles sont compliquées à trouver. Et ne lésinez pas sur la mémoire vive non plus. Ainsi vous serez prêt à lancer n'importe quel jeu et le pousser dans ses retranchements graphiques.