Les excellents écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 chutent au prix le plus bas

Commercialisés il y a moins d'un an, les Sony WF-1000XM4 sont des écouteurs de type intra-auriculaire qui bénéficient de la réduction de bruit active. Ces écouteurs embarque une belle autonomie maximale de 24 heures grâce à la batterie compatible avec la recharge rapide. D'ailleurs, un temps de 5 minutes de recharge permet d'avoir une autonomie supplémentaire de 60 minutes. Et pour information, en cas de désactivation de l'ANC, l'autonomie peut atteindre les 36 heures.

Compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2, les écouteurs peuvent être reliés en sans-fil avec un smartphone ou une tablette.

Pour terminer, on retrouve essentiellement un microphone, le mode Speak-to-chat, la résistance à la transpiration avec la norme d'étanchéité IPX4 et la compatibilité avec les assistants vocaux tels que Google Assistant, Siri et Alexa.