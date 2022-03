La caméra connectée TP-Link Tapo est en promo chez Amazon

Une fois branchée et reliée à votre WiFi, la C200 peut enregistrer jusqu'à 16 jours de vidéo si vous lui installez une carte microSD (non fournie) de 128 Go maximum. Sinon, vous pouvez consulter le flux vidéo depuis votre smartphone ou un appareil doté d'un écran comme le Echo Show d'Amazon.

En plus de la vidéo, il y a aussi le son, et celui-ci est bidirectionnel. Cela signifie que vous pouvez parler dans votre smartphone et la personne dans la même pièce que la caméra va vous entendre. Très pratique pour rassurer bébé à distance ou pour faire une belle frayeur à un intrus qui se trouve chez vous.

Toujours via l'app compagnon, il est possible de paramétrer l'envoi de notifications si la caméra détecte un mouvement ou un son anormal afin que vous soyez prévenu en direct. Discrète, vous pouvez la poser vraiment n'importe où afin de filmer tranquillement votre intérieur.