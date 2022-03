realme Buds Air 2 : les écouteurs à réduction de bruit sont en promo à -30%

L'autonomie des realme Buds Air 2 est réellement un atout. En effet si vous pouvez avoir 25h d'autonomie en tout, il est possible de les brancher seulement 10 minutes pour regagner directement 120 minutes d'écoute. Et comme touts écouteurs connectés qui se respectent, ils fonctionnent avec une app compagnon.

Celle-ci s'appelle realme Link et permet de nombreux points de configuration. Il y a bien entendu un égaliseur avec trois profils préenregistrés et la possibilité de faire vos propres réglages. Vous allez aussi pouvoir activer/désactiver la réduction de bruit active, configurer les commandes tactiles, entrer ou sortir du mode jeu, etc.

Pour l'autonomie des écouteurs en eux-même, comptez entre 4h et 5h en fonction du volume d'écoute et de l'activation ou non de la réduction de bruit active. Par ailleurs, les écouteurs sont certifiés IPX5, ce qui signifient qu'ils résistent à des éclaboussures et à la transpiration. Vous pouvez donc sans problème les utiliser lorsque vous faites du sport et ainsi vous isoler pour vous concentrer en musique.

Et bien entendu, la présence de micro permet de téléphoner en mode main libre, avec une excellente qualité sonore, aussi bien pour vous que votre interlocuteur.