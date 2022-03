Ce disque dur externe Seagate 4To est en promo à moins de 100 €

Si le choix peut sembler évident au premier abord, nous préférons mettre en avant deux adresses pour de bonnes raisons. Bien entendu, il est recommandé de privilégier l'achat du disque dur externe Seagate Expansion 4 To chez Amazon puisque le prix y est plus bas. Cependant, l'e-commerçant américain n'affiche que 11 exemplaires en stock. Donc, si vous arrivez malheureusement trop tard, vous pourrez vous rabattre chez Boulanger qui propose ce périphérique à un tarif des plus raisonnables.