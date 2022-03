La version Pro du Xiaomi Redmi Note 10 chute à 245€ seulement !

Les qualités de notre téléphone portable du jour sont nombreuses. Et cela commence dès l'écran Super AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels couplée à un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La dalle est parfaitement calibrée et saura mettre en valeur tous vos contenus. Pour ce qui est des performances, vous allez pouvoir compter sur un processeur Snapdragon 732G épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Le smartphone de la marque chinoise assurera sur le multitâche ainsi que sur la plupart des jeux.