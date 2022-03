Amazon casse le prix de ce casque gamer filaire Corsair

Cette offre s'intéresse donc à un casque gamer filaire de Corsair, une marque de très solide réputation dans le domaine, notamment avec le non moins solide HS60 Pro Surround. Comme son nom l'indique, ce casque supporte le son Surround 7.1 et offre ainsi une excellente immersion, notamment grâce à des transducteurs audios en néodyne de 50 mm assurant une qualité sonore irréprochable.

Pour ce faire, le Corsair HS60 Pro Surround peut compter sur une prise jack 3,5 mm. Concernant le contrôle du volume, cela passe par une molette à l'arrière de l'oreillette gauche. On y trouve également un bouton permettant d'activer le microphone, qui n'est pas en reste non plus. Unidirectionnel et antibruit, ce microphone amovible devrait véhiculer efficacement votre voix sans capter de sons extérieurs.

Un compagnon de jeu qui se montre somme toute idéale, et qui a le bon goût de ne pas se cantonner au PC. Le Corsair HS60 Pro Surround est en effet hautement compatible, puisqu'il peut également fonctionner sur les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Sur ces plateformes, il faudra toutefois se passer du son Surround 7.1, exclusif au PC.

Pour parfaire le tout, le Corsair HS60 Pro Surround se pare d'un design aussi élégant que confortable. Les oreillettes ajustables sont rembourrées de mousse à mémoire de forme pour correspondre à chacun. Le même soin a été apporté au tour de tête, pour un usage des heures durant sans gêne outre mesure. Ce casque ne délaisse pas non plus la solidité grâce à son armature en aluminium et son câble audio tressé.