Bon plan Amazon : 5 offres high-tech à saisir ce lundi

Plus encore, un GPS autonome est parfait pour vous accompagner partout dans vos ballades en ville comme à la campagne ! Connectez votre Apple Watch SE à votre iPhone (iPhone 6s et/ou iOS 14 minimum) et obtenez tous les avantages d'une connexion montre/téléphone, avec 18h d'autonomie entre deux charges. Tout d'abord, vous pouvez prendre vos appels, répondre à vos messages ou encore gérer votre musique sans avoir à sortir votre iPhone de votre poche.

Plus encore, pour les données collectées de vos pratiques sportives comme de votre santé, tout est directement transmis et affichés dans les applications Santé et Forme d'Apple. Parfait pour un suivi optimal, sachant qu'en plus la compatibilité Bluetooth, vous pouvez aussi connecter votre Apple Watch SE en Wi-Fi. Un produit désormais bien connu sur le marché qui obtient un bon 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .