L'Apple Watch SE en promo chez Amazon juste avant le week-end

Les montres connectées prennent aujourd'hui une place prépondérante sur le marché, et autant choisir des modèles couplant performance et prix attractif, comme en ce moment chez Amazon avec l'Apple Watch SE ! Profitez tout d'abord d'une montre au design épuré et moderne, dans la ligne des produits Apple, avec un grand écran Retina OLED qui, au choix, mesure 40 mm ou 44 mm de haut.

On le rappelle, l'écran plus grand est adapté aux poignets les plus larges, vous pouvez retrouver les conseils d'Amazon pour choisir au mieux votre modèle : tour de poignet de 130 à 200 mm pour la version 40 mm, et tour de poignet de 140 à 220 mm pour la version 44 mm !