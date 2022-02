Bon plan Amazon : le prix de cette carte mémoire SanDisk est en chute libre !

La carte mémoire de la marque SanDisk associée au bon plan Amazon (référence SDSQUA4-128G-GN6MA) a été conçue pour augmenter le stockage d'un appareil photo, aux tablettes et aux smartphones fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android.

La SanDisk Ultra est équipée de la classe 10 pour l'enregistrement et la lecture de vidéos Full HD, et des performances A1 pour un chargement plus rapide des applications sur smartphone.

La carte microSD dispose des vitesses de transfert allant jusqu'à 120 Mo/s et pèse seulement 4,54 grammes.

Enfin, la carte mémoire SanDisk Ultra de 128 Go possède une garantie de 10 ans de la part du fabricant est est fournie avec un adapteur SD afin de l'insérer dans le slot d'un ordinateur.