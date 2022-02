Honor MagicBook : un sérieux concurrent au Macbook à prix choc

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, passons en revue les principales caractéristiques du MagicBook 15 de HONOR.

Doté d'un design premium en aluminium, ultra compact et léger (16,9 mm d’épaisseur et seulement 1,56 kilo), le modèle 2021 du HONOR MagicBook 15 est un PC portable qui a été conçu pour la bureautique intensive, la retouche d’images 2D ou le gaming léger. L'appareil est équipé d'un écran FullView 1080p de 15 pouces, d'un clavier de type AZERTY, d'un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11ème génération, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10 Home (compatible avec la mise à niveau vers Windows 11).

Côté autonomie, le laptop peut être utilisé pendant une durée moyenne de 7,6 heures. Compatible avec la charge rapide, l'ordinateur peut être rechargé jusqu'à 44% en l'espace de 30 minutes.

Enfin, la partie connectique est composée de deux ports USB Type-A, d'un port USB Type-C, d'un port HDMI, d'un port jack 3.5 mm, du Bluetooth et de la norme Wifi 6 802.11a/b/g/n/ac.