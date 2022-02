Un casque sans fil à réduction de bruit vraiment pas cher

Ce serait une erreur de manquer cette réduction, étant donné la qualité du casque d'Anker. La société a doté son Life Q30 d'un ensemble de fonctionnalités qui, toutes ensembles, donnent un son remarquable.

La principale reste la réduction active du bruit. Aujourd'hui incontournable, elle prend place sur un casque particulièrement abordable. En opposant une fréquence contraire aux bruits environnants, elle ne laissera entendre que la musique et rien d'autre. A moins, bien sûr, que l'on ait activé le mode Transparence pour plus de sécurité. Et d'autres modes (comme le mode Interieur) sont là pour répondre à toutes les situations. On passera de l'un à l'autre en appuyant simplement sur l'oreillette pendant quelques secondes.

D'ailleurs, ces mêmes oreillettes sont d'un incroyable confort. Entièrement réglables, elles disposent d'une mousse à mémoire de forme enveloppant et épousant parfaitement nos oreilles. Et lorsque le casque ne sert pas, elles se replient, permettant à l'Anker Life Q30 de devenir moins encombrant. L'appareil est en plus livré avec un étui de transport.

Ce casque sans fil dispose d'une fonctionnalité supplémentaire bienvenue : en plus de l'association facile NFC, il est capable de rester connecté à deux appareils simultanément. Grâce à cela, plus besoin de se reconnecter à l'un ou l'autre en fonction des tâches.

L'autonomie du Life Q30 est d'environ 40 heures, soit une endurance amplement suffisante au quotidien. Amis mélomanes, pensez également à télécharger l'application Soundcore : vous profiterez d'un égaliseur pour votre casque avec 22 préréglages inclus.