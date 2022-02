Vraie alternative aux AirPods, ces écouteurs JBL chutent à 59€

À peine sorti, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est déjà en promotion chez AliExpress, et depuis la boutique officielle de la marque qui plus est. Et ce n'est pas une toute petite réduction à laquelle vous avez droit, puisqu'il est possible de l'obtenir pour seulement 287€ en cumulant coupons et bons de réduction. Il y a même un cadeau pour les 1000 premières commandes.