Amazon fait une nouvelle fois chuter le prix du Fire TV Stick

Le Fire TV Stick Lite d'Amazon est un petit gadget très pratique qui permet de transformer un écran non connecté en Smart TV grâce à un simple branchement. Le Stick Lite se branche sur un port HDMI libre d'un téléviseur et également sur le secteur pour s'alimenter. Et vous avez accès à Prime Vidéo, mais aussi Netflix, Disney+, MyCanal, YouTube, Salto, Molotov, etc.

Cet accessoire existe dans plusieurs formats, le plus grand étant une box 4K avec 16 Go de stockage. Mais celui-ci, le plus simple, est vendu aujourd'hui 22,99€ au lieu de 29,99€. Et en plus il est livré directement relié à votre compte Amazon, ce qui facilite sa configuration surtout si vous êtes abonné Prime.