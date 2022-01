Le clavier Logitech MX Keys Mini pour Mac chute à son prix le plus bas

La particularité du MX Keys Mini est de proposer un rétro-éclairage intelligent. Ainsi, si vous tapez dans un endroit sombre, le clavier détecte la présence de vos doigts au-dessus de lui et s'allume pour vous permettre de voir ce que vous faites. Avec cette option activée, l'autonomie est de 10 jours, contre 5 mois sans.

Le clavier se recharge via un port USB-C et peut être utilisé en étant branché. Vous y retrouvez toutes les touches propres aux Mac, et même plus. Trois touches originales sont en effet présentes sur ce modèle : la touche émoji, pour en insérer à la volée. La touche dictée, qui permet de passer en mode vocale. Et la touche micro qui permet de muter/démuter le micro lorsque vous êtes en vocal.

Et si vous optez pour une souris MX Anywhere 3 ou Master 3 également compatible Mac, vous allez vous constituer un écosystème Logitech/Mac des plus performants. Et très pratique pour travailler d'absolument partout. Car en plus de tout ça, vous pouvez créer des flux en vous connectant à plusieurs appareils simultanément et transférer des fichiers de l'un à l'autre directement.