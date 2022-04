A moins de 80€, le clavier MX Keys Mini de Logitech est le compagnon idéal de votre mac ou PC

Amazon prouve une fois de plus qu'il est en mesure d'affiche des prix compétitifs avec le MX Keys Mini qui est affiché à 79,99€. Il s'agit d'un clavier sans fil ultra compact qui se connecte en sans fil via le Bluetooth ou un récepteur USB Logi Bolt en option. Expédié et vendu par Amazon, ce clavier est garanti, il bénéficie également de l'assistance produit par Amazon pendant 90 jours.

Le clavier ne mesure que ‎29,6 x 13,2 x 2,1 cm et est compatible aussi bien Windows qu'Android. À savoir qu'il existe aussi une version conçue spécialement pour Mac, mais elle n'est pas en promo en ce moment. Pour ce qui est des couleurs, vous avez le choix entre le graphite, l'argent et le rose.