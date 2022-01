Idéal pour le télétravail, ce pack clavier/souris Logitech MK235 chute à prix choc

Le pack Logitech MK235 est très intéressant si vous cherchez une configuration nomade et compacte. En effet, il ne prend que très peu de place et surtout : il n'y a qu'un seul récepteur pour relier les deux périphériques.

Le clavier et la souris fonctionnent avec des piles qui octroient 1 an d'autonomie à la souris et 3 ans pour le clavier. Ils rentrent en veille lorsque l'ordinateur est éteint afin d'économiser sur les batteries et ainsi prolonger leur durée de vie.

Le clavier est qui plus est recouvert d'un traitement étanche anti-effacement. Ainsi si vous renversez du liquide dessus, vous n'avez pas de soucis à vous faire quant à la santé de votre périphérique. Tout comme les impressions sur les touches qui ne vont pas s'effacer avec le temps.

La portée du sans fil est de 10 mètres, ce qui vous permet de travailler dans la configuration qui vous plaît le mieux. Et surtout, on apprécie son côté nomade qui permet de l'utiliser à la volée sur n'importe quel ordinateur où il est possible de brancher le récepteur USB.