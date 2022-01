À quelques jours des Soldes, le Samsung Galaxy S21 est déjà moins cher !

Dévoilé en même temps que les modèles S21+ et S21 Ultra il y un an, le S21 de la gamme Galaxy est un smartphone doté d'un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels.

Le téléphone est également équipé d'un processeur Exynos 2100, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go non extensible, d'une batterie de 4 000 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android.

Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP.

Pour terminer, le Bluetooth 5.0, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, le port USB Type-C, le capteur d’empreintes et la reconnaissance faciale sont de la partie.