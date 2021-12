Bonne alternative aux AirPods, les écouteurs OnePlus Buds Z2 sont en promo chez Amazon

Dévoilés au cours du mois d'octobre 2021 , les Buds Z2 de OnePlus sont des écouteurs sans fil qui ont la particularité d'être dotés de la réduction de bruit. En plus de cette fonctionnalité, la paire d'écouteurs dispose du mode Transparence.

On retrouve également une basse de 11 mm réglée avec des drivers dynamiques, la compatibilité avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2, la prise en charge Dolby Atmos offrant un son immersif et naturel, ainsi que trois modes audio (cinématique, musique immersive et jeu mobile).

Du côté de l'autonomie, les OnePlus Buds Z2 peuvent être utilisés pendant une durée maximale estimée à 38 heures. Avec la recharge rapide, un temps de recharge de 10 minutes permet de profiter des sons préférés pendant 5 heures.

Enfin, les écouteurs sont résistants à la sueur grâce à la certification IP55 et l'étui de recharge fourni et classé IPX4 ne craint pas l’eau.