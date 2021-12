La carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go est à -43% !

La carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme Pro dont la référence est SDSQXCY-128G-GN6MA a été conçue pour augmenter la capacité de stockage des smartphones, des caméras d'action et des drones.

Compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), la carte mémoire embarque des vitesses de transfert allant jusqu'à 170 Mo/s en lecture et jusqu'à 90 Mo/s en écriture.



Résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X, la SanDisk Extreme Pro est fournie avec un adaptateur SD et a une garantie à vie de la part du fabricant.