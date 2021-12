5 jours avant Noël, les écouteurs JBL Tune 225TWS sont à moitié prix

Les écouteurs sans fil JBL Tune 225TWS sont d'excellents modèles si vous aimez les basses puissantes alliées à un port confortable et une autonomie monstrueuse. En plus de proposer ces trois caractéristiques, les JBL Tune 225TWS sont proposés ici avec un design original et flashy.

La couleur orange fantôme est vraiment chouette, d'autant plus que son plastique est entièrement transparent et que vous pouvez donc voir les composants qui se situent en-dessous, comme à la bonne époque de la Game Boy Color.

Amazon propose les JBL Tune 225TWS orange fantôme à moitié prix, soit seulement 49,99€ au lieu de 99,99€. Avec livraison gratuite garantie avant Noël bien entendu, surtout si vous êtes membre Amazon Prime.