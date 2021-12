Apple iPhone 12 Mini : un prix cassé juste avant Noël !

L'iPhone 12 Mini est un smartphone signé Apple et fonctionnant sous iOS qui propose la même chose que son grand-frère, mais en petit. En effet il est doté d'un écran Super Retina XDR de 5,4" avec un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Il est équipé de la fameuse puce Apple A14 Bionic et de 4 Go de RAM ainsi que, sur ce modèle, de 128 Go de mémoire interne non extensible via microSD. Mais c'est amplement suffisant pour stocker photos, vidéos jeux et apps.

Les photos parlons-en : les deux capteurs arrière de 12 Mpx chacun (un grand angle et un ultra grand-angle) permettent de photographier et filmer jusqu'en 4K à 30 ou 60 images seconde. Sur la face avant vous pouvez compter également sur un capteur de 12 Mpx, afin d'avoir de beaux selfies.

La batterie est une 2227 mAh compatible charge rapide 20W et sans fil 12,5W en MagSafe. Elle vous octroie 24h d'autonomie environ. Mais c'est vraiment sur la partie photo/vidéo qu'il tire son épingle du jeu et propose de vrais beaux résultats, quel que soit le mode choisit.