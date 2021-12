Idée cadeau Noël : baisse de prix de 100€ sur l'ultrabook Asus Vivobook S14

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, passons désormais aux principales caractéristiques du PC portable.

Le Asus Vivobook S14 associé à un bon plan et disponible dans son modèle Deep Green est un ultrabook équipé d'un écran LED de 14 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'un clavier de type AZERTY et d'un NumPad. Le laptop est aussi doté d'un processeur Intel Core i5-1135G7 à solution graphique Iris Xe, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 512 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 11.

Du côté de l'autonomie, le Vivobook S14 peut être utilisé pendant une durée moyenne de 8 heures. Bien évidemment, l'autonomie dépend des conditions d'utilisation du PC portable.

Au niveau de la connectique, un port MicroSD, un port HDMI, un port USB 3.2 Gen 1, un Thunderbolt 4, un port USB 2.0, le Bluetooth et la norme Wi-Fi 802.11ax sont essentiellement de la partie.

Enfin, le Vivobook S14 affiche des dimensions de 32.2 x 1.6 x 20.4 centimètres et un poids léger de 1,3 kilo.