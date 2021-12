Ce chargeur à induction Samsung est totalement... gratuit !

Le principe du chargeur à induction est que vous n'avez pas besoin de brancher votre smartphone à un câble : il suffit de le poser sur ledit pad. Ça permet de le saisir à la volée sans risquer d'arracher/abîmer le fil et c'est un objet qui se veut, en tout cas ici, sobre et élégant. Il dispose d'une puissance de 5 Watts pour recharger smartphones et Galaxy Buds, les écouteurs de la marque Samsung.

Il est compatible avec de nombreux smartphones capables de se recharger par induction : des Galaxy (S20, S21, Note 9, Note 10, Note 20 et leurs variantes), des iPhones et la totalité des appareils certifiés iQ.

De plus, il a l'avantage de fonctionner malgré les coques et écrans de protection. Ainsi vous n'avez pas besoin de tout retirer et pouvez le poser sur le pad écran tourné vers le bas ou vers le haut : ça va tout à fait fonctionner.