Honor 50 : les modèles Lite et classique sont à prix réduits pour Noël

Le Honor 50 Lite est un smartphone compatible 4G qui est équipé d'un écran LCD de 6,67 pouces avec une définition de 2376 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go non extensible, d'une batterie de 4300 mAh avec charge rapide, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 662 et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Magic UI. Côté photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.

Quant au Honor 50, le téléphone 5G est doté d'un écran AMOLED à bords incurvés de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone dispose aussi d'un processeur Snapdragon 778G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM (ou 8 Go) et d'un espace de stockage interne de 128 Go (ou 256 Go). L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche Magic UI. Du côté de l'autonomie, on retrouve une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide. La partie photo/vidéo du smartphone est assurée par la présence d'un triple capteur principal de 108MP + 8MP + 2MP + 2MP et d'un capteur frontal de 32MP.