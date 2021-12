6 bonnes idées cadeaux de Noël à petits prix chez Amazon

Après la souris et la webcam, voici venir le clavier. Il s'agit d'un petit clavier bureautique sans fil, le K400 Plus de chez Logitech. Vendu seulement 19,99€ au lieu de 44,99€ chez Amazon, il se connecte à un PC via un dongle USB à brancher. Vous pouvez ainsi profiter immédiatement d'un petit clavier doté d'un pavé tactile que l'on retrouve généralement sur les PC portables. Ainsi vous n'avez pas à vous encombrer d'une souris et vous pouvez ainsi l'emmener partout. En effet il est très compact, ne prend donc pas de place et surtout ne pèse quasiment rien.