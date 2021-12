Idée cadeau de Noël : sélection de 5 produits high-tech à moins de 30€ chez Amazon

Poursuivons notre sélection avec cette clé USB Type-C SanDisk Ultra d'une capacité de 128 Go qui est vendue par Amazon à 22,09 euros grâce à une remise immédiate de 42%.

Avec ses petites dimensions et son poids léger, la SanDisk Ultra de 128 Go a l'avantage être emmenée partout. Idéale pour les ordinateurs, les smartphones et les tablettes, la clé USB 3.1 vous donne la possibilité de stocker et de transférer des photos, des vidéos et d'autres fichiers entre des dispositifs USB Type-C.

L'accessoire qui est garanti 5 ans embarque une vitesse de lecture pouvant atteindre les 150 Mo/s.