Déstockage Black Friday : 4 promos Xiaomi encore disponibles ce mardi !

Les Redmi Buds 3 Pro sont des écouteurs true wireless équipés d'un système de réduction de bruit active, afin de profiter de votre contenu audio sans les gênes extérieures. La version en promo est celle de couleur Glavier Gray. L'un des points forts de ces écouteurs est leur connexion multipoint. Il est en effet possible de connecter les écouteurs à deux sources simultanément et switcher de l'un à l'autre automatiquement, quand il y a un appel par exemple. Avec une charge complète, qui dure 6h en tout, vous pouvez utiliser le boitier pendant 28h, avec environ 6h d'écoute par charge. Vous pouvez bien entendu téléphoner avec et il suffit de toucher deux fois un écouteur pour décrocher/raccrocher. C'est aussi via le tactile que vous allez alterner entre la réduction de bruit active et la double transparence.