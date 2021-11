4 offres à saisir sur les casques et écouteurs Jabra encore en promo chez Amazon après le Black Friday

Amazon pense également à celles et ceux qui souhaitent se trouver un casque en cette fin d'année, et avec -30% au compteur, ce Jabra Elite 45h devrait faire encore plus d'émules ! Avec une porte pouvant atteindre 10m, ce casque audio sans-fil sera votre parfait compagnon au quotidien. Les coussinets d'oreille en mousse, souple et à mémoire de forme, sont un premier avantage, de même qu'un produit pliable, facile à glisser dans votre sac, et léger, avec seulement 160g sur la balance.

Un casque enfin idéal pour les voyages, puisque vous pouvez atteindre jusqu'à 50h d'autonomie avec une seule charge. Son design épuré et moderne vous permettra de l'associer à toutes vos tenues du moment, pour une adaptation optimale à tous les contextes !