Au lendemain du Black Friday, les écouteurs Jabra Elite 85t sont toujours en promo

Les Jabra Elite 85t sont des écouteurs vraiment intéressants car d'une part, ils prennent très peu de place. Et d'autre part, en plus d'être confortables, ils sont équipés de la technologie de réduction de bruit active. Celle-ci permet de s'isoler des bruits extérieurs afin de profiter pleinement de votre contenu audio : films, musiques, séries, appels, etc.

Ils sont fournis avec un boitier de recharge sans fil qui permet de leur rendre de leur autonomie quand ils sont arrivés au bout. Bout que vous apercevez après 5h30 d'utilisation intensive, avec réduction de bruit active allumée. Avec le boitier, la charge totale passe à 31h, ce qui vous permet de partir largement une journée complète.

Ils sont extrêmement confortables à porter. D'ailleurs, pour être sûr que vous les portiez bien, il y a une technologie MyFit qui permet d'évaluer la qualité de l'insertion auriculaire des écouteurs. Et vous pouvez bien sûr régler l'égaliseur et pas mal d'autres paramètres via l'app dédiée à télécharger sur votre smartphone. Aussi, détail qui a son importance : ils sont certifiés IPX4 et résistent ainsi à la pluie et donc un peu à la sueur, ce qui est pratique pour le sport.