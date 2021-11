AirPods 2 : les écouteurs sans fil Apple à prix choc à quelques jours du Black Friday

On parle beaucoup du Black Friday en ce moment, et pour cause : dans 11 jours c'est le big day. Mais certaines boutiques en ligne n'attendent pas la date pour proposer des promotions vraiment cools, comme celle sur les AirPods 2 qu'on peut trouver chez Amazon .

Pour 114€ au lieu de 149€, vous pouvez vous procurer les écouteurs True Wireless d'Apple avec le petit boîtier de charge qui va bien. Et bien entendu il est possible de profiter de la livraison gratuite, que vous soyez Prime ou non. Même si avec le premier vous pouvez accéder à de nombreux contenus multimédia en plus de profiter de la livraison en 24h.