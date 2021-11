A deux semaines du Black Friday, la liseuse Kindle PaperWhite chute de prix

La liseuse électronique d'Amazon, la Kindle, est une petite tablette tactile de 6", avec un affichage uniquement en noir et blanc. Il n'y a pas de limite entre l'écran et le cadre, ainsi sa surface lisse ressemble à une page de livre.

De ce fait, il n'y a pas de fatigue des yeux comme on pourrait l'avoir sur une tablette classique. Ce qui fait que vous pouvez enchaîner les heures de lecture sans trop de problème. En plus, ce modèle est rétro-éclairé : vous pouvez donc même lire le soir quand la lumière naturelle est plus basse.

La Kindle PaperWhite présentée ici est un modèle avec 8 Go de mémoire. Cela peut sembler peu mais il faut savoir qu'un roman sur liseuse ne pèse que quelques octets. Cela peut devenir un peu juste si vous téléchargez des comics, des BDs ou des mangas : les images pèsent plus lourd et il faut donc prévoir un peu plus de place.

Enfin, il y a quelques options assez intéressantes, comme la possibilité de choisir sa police d'écriture, la taille des caractères, de mettre des signets, de cliquer sur un mot pour en découvrir la signification via le dictionnaire intégré… Et il y a même un navigateur expérimental pour aller sur Internet de façon très sommaire.