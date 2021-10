Une offre immanquable sur ce casque sans fil Sennheiser avec réduction de bruit active

Le casque Bluetooth Sennheiser HD 450 BT est un produit sans fil convaincant, un de ses points forts est sans aucun doute sa réduction de bruit active de bonne qualité. Il offre un son clair et profond avec des basses puissantes et prend en charge des codecs reconnus comme l’AAC et l’AptX Low Latency. Il fait en outre un excellent job côté autonomie avec une utilisation possible jusqu'à 30 heures.

Le HD 450 BT de chez Sennheiser est un modèle intuitif équipé des principales commandes qui permettent de gérer son écoute confortablement, de répondre aux appels et d'activer la réduction de bruit et dispose également d'un bouton permettant d'activer le contrôle vocal pour Siri et Google Assistant. Agréable à porter grâce à ses coussinets moelleux, le casque est léger (238 grammes) et offre également un bon maintien. Le design sobre et épuré vous permettra de l'utiliser aussi bien pour vos loisirs qu'au travail.