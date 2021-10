Excellent deal sur le Fire TV Stick en chute libre chez Amazon !

Amazon Fire TV Stick 4K

Durant ce test de la clé HDMI Fire TV Stick 4K, nous sommes allés de surprise en surprise. Techniquement, le produit n'est pas franchement au-dessus du lot. Sa conception (un connecteur HDMI, une rallonge et une alimentation USB) nous rappelle des produits similaires que nous avons déjà testés il y a de cela plus de 5 ans. Mais la plateforme matérielle et logicielle a bien évolué. Plus abordable qu'une Apple TV, plus facile à transporter aussi, le Fire TV Stick 4K aura, au fil des tests menés, fini par convaincre par ses nombreuses possibilités. Ses points forts sont évidemment l'intégration d'Alexa et tout ce que cela apporte, ainsi que son prix (très) attractif (en promotion). Son point faible est tout simplement le bouquet d'applications qui doit encore s'étoffer pour réellement transformer ce produit Amazon en véritable alternative aux SmartTV et Box de 2019.