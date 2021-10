Le Fire TV Stick Lite retombe à son prix du Black Friday chez Amazon 🔥

Le Fire TV Stick Lite se présente sous la forme d'une clé HDMI qui se branche directement sur le téléviseur équipé de la connectique du question.

Compatible avec Alexa, le lecteur multimédia peut être commandé vocalement avec la télécommande fournie. D'ailleurs la télécommande vocale n'est pas dotée de boutons de contrôle de la TV. Elle ne permet donc pas de commander la mise sous/hors tension ni le volume du téléviseur, ni la barre de son ni le récepteur.

Avec cette clé discrète (dimensions de 8.6 x 3 x 1.3 cm), il est possible de profiter de nombreuses applications telles que Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV, Amazon Music ou encore Spotify.

Enfin, le Fire TV Stick Lite embarque une mémoire vive de 1 Go de RAM, un espace de stockage de 8 Go, le Dolby Atmos et la résolution en Full HD jusqu'à 1080p avec prise en charge des technologies HDR, HDR10+ et HLG.