Vente flash Logitech : des prix imbattables sur les claviers et souris gamer chez Amazon

Compatible sur PC, Mac et ChromeOS, la G305 de Logitech est une souris sans fil ultra-légère qui embarque surtout six boutons programmables et un capteur Gaming HERO offrant une précision de 400 IPS et une sensibilité de 12 000 PPP. Concernant ses autres points forts, la Logitech G305 possède une autonomie continue de 250 heures de jeu grâce à sa pile AA fournie et un taux de rapport d'une milliseconde en mode Performance.

Prête à l'emploi et équipée du Bluetooth, la souris Logitech affiche des dimensions de 11.7 x 6.2 x 3.8 centimètres et un poids de 99 grammes. Enfin, l'accessoire est livré avec un nano-récepteur USB LIGHTSPEED et une rallonge pour récepteur.