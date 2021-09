Le Xiaomi 11T Pro 5G est disponible en précommande et déjà en promotion !

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, faisons un détour par les points forts du nouveau smartphone puissant de Xiaomi.

Lancé en même temps que son petit frère à la rentrée 2021, le Xiaomi 11T Pro est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces compatible HDR avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120Hz. Tournant sous le système d'exploitation mobile Android 11 associé à une surcouche MIUI 12.5, le téléphone embarque une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go (extensible par carte microSD), un processeur Snapdragon 888 et une batterie performante de 5000 mAh avec la charge rapide de 120W.

La partie photo/vidéo du smartphone se compose de quatre caméras : un triple capteur arrière de 108 + 8 + 5 MP et un capteur frontal de 16 MP.

Du côté de la connectivité et de l'équipement, la norme Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, le NFC, le port USB-C, la reconnaissance faciale 2D, le lecteur biométrique à empreinte digitale et le GPS sont essentiellement de la partie.

