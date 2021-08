Le OnePlus 8 Pro n'a jamais été aussi abordable que pour cette vente flash Amazon

Pour ce OnePlus 8 Pro, la marque chinoise n'a pas lésiné sur les moyens et propose tout simplement ce qui se fait de mieux en matière de technologie mobile à commencer par l'écran AMOLED de 6,78 pouces. En plus d'un excellent rendu des couleurs et de noirs infinis, la dalle propose un taux de rafraichissement de 120 Hz pour des interfaces plus fluides et une meilleure expérience dans les jeux vidéo compatibles. C'est bien simple, après l'avoir testé il est impossible de revenir à des écrans à un taux inférieurs qui paraissent si lents et si datés.

Le OnePlus 8 Pro est évidemment compatible avec la 5G et vous permet de profiter dès à présent des débits impressionnants proposés par les réseaux mobiles de dernière génération pour des téléchargements encore plus rapides.

Pour la partie photo, OnePlus fait appel à un quadruple capteur photo qui intègre un capteur principal de 48 mégapixels ainsi qu'à un capteur ultra grand-angle ou encore à un mode macro pour les photos d'objets ou de nourriture. L'appareil bénéficie aussi d'un mode portrait avec un flou d'arrière-plan pour détacher votre sujet du reste du décor ainsi que du mode nuit pour les photos en basse luminosité. Le capteur avant lui possède une résolution de 16 mégapixels. Des algorithmes viennent après la prise de vue embellir vos clichés en rehaussant les couleurs et en améliorant la luminosité pour des clichés toujours plus beaux et lumineux.

Enfin le OnePlus 8 Pro bénéficie de la charge rapide Warp Charge 30T et Warp Charge 30 sans fil sur les chargeurs compatibles. 23 minutes suffisent à l'appareil, branché sur son adaptateur secteur fourni pour récupérer 50% de batterie, et 30 minutes sur le chargeur à induction proposé par la marque en option. Plus besoin de chercher une prise de courant en soirée, quelques minutes sur son adaptateur secteur vous suffisent à regagner plusieurs heures d'autonomie.