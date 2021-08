Bose Headphones 700 : la référence des casques à réduction de bruit en promo chez Amazon

Le casque Bose Headphones 700 ne se ressemble à aucun autre appareil de la sorte. Le constructeur américain n'a pas cherché à améliorer un design existant et daté mais a préféré repartir d'une page blanche pour son nouveau casque grand public. Son design, original et très affirmé, est épuré à l'extrême. De près on sent d'emblée son côté haut de gamme, ses oreillettes en cuir et ses matériaux premium. De loin, le Bose Headphones 700 ne se fait pas remarquer pour s'accorder à votre look.

Bose propose avec ce nouvel appareil un système encore amélioré de réduction de bruit active. Plusieurs micros glissés dans l'appareil écoutent le son environnant puis le casque produit une fréquence inverse qui a pour but de neutraliser les bruits de la circulation ou des transports en commun. Vous profitez ainsi d'une bulle de silence très appréciable, que vous voyagez ou que vous travaillez en open-space.

Le son quant à lui est excellent, avec une restitution dynamique, qui n'a pas peur d'aller dans les graves quand il le faut, mais suffisamment équilibrée pour convenir à tous les styles de musique. Vous pouvez également profiter des micros pour passer des coups de fil à vos proches, qui eux profiteront de la qualité du Bose Headphones 700 avec une restitution de votre voix bien meilleure que celle proposée par votre smartphone.