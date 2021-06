Amazon Prime Day : l'excellent casque Bose Headphones 700 n'a jamais été aussi abordable

Le Bose Headphones 700 est plus que le nouveau casque sans-fil de la marque américaine mais une pure réinvention. Le constructeur est reparti d'une page blanche pour proposer un design original, moderne et épuré à l'extrême tout aussi élégant que ravageur. Le coloris bleu nuit proposé en ce moment par Amazon apporte une touche d'élégance et de modernité.

Bose est connu pour son traitement de la réduction de bruit et avec le Bose Headphones 700 la marque va encore plus loin avec un appareil qui réussit en temps réel à supprimer l'ensemble des sons environnants pour créer une bulle de silence et vous permettre de plonger dans votre musique sans aucune perturbation.

Le Bose Headphones 700 est enfin un appareil parfaitement à l'aise avec tous les styles de musique. Le casque apporte une restitution sonore fidèle, avec des basses percutantes mais seulement quand il le faut, et un accent mis sur les mediums et sur les voix.

L'appareil dispose également de commandes tactiles sur les oreillettes ainsi que d'un accès à l'assistant vocal de votre smartphone. Avec 20 heures d'autonomie, vous ne serez jamais en panne de batterie durant la journée.